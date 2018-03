Seoul versichert enge Kooperation mit USA angesichts Wechsels von Sicherheitsberater

Das südkoreanische Präsidiamt will enge Konsulationen mit dem neuen nationalen Sicherheitsberater des US-Präsidenten führen, um Fragen der koreanischen Halbinsel anzugehen.



Diese Position teilte ein leitender Beamter am Freitag gegenüber Reportern mit, nachdem US-Präsident Donald Trump bekannt gegeben hatte, seinen nationalen Sicherheitsberater Herbert McMaster durch John Bolton, den früheren UN-Botschafter, zu ersetzen.



Es sei Seouls Position, dass man den Weg gehen müsse, wenn mit der Wahl von Bolton zum nationalen Sicherheitsberater ein neuer Weg eröffnet werde. Bolton verfüge dank seiner Erfahrung als Abteilungsleiter im Außenministerium über hohe Kenntnisse in Korea-Angelegenheiten und genieße das Vertrauen von Präsident Trump, hieß es.



Auf die Frage, ob McMasters Entlassung im Vorfeld des Korea-Gipfels und des US-Nordkorea-Gipfels ein ungünstiger Faktor sein könnte, hieß es, was wichtig sei, sei Trumps Wille.