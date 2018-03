Tag für Schutz des Westmeers begangen

Die Regierung hat am Freitag eine Zeremonie zum Tag für den Schutz des Westmeers veranstaltet.



Der vierte Freitag im März wird seit 2016 als Tag zum Schutz des Westmeers begangen, um an Nordkoreas bewaffnete Provokationen im Gelben Meer wie den Beschuss der Insel Yeonpyeong 2010 zu erinnern und die Sicherheitsbereitschaft zu festigen.



Die Feierlichkeiten wurden vom Ministerium für Patrioten- und Veteranenangelegenheiten auf dem Nationalfriedhof in Daejeon veranstaltet. Über 7.000 Personen, darunter Angehörige von Gefallenen und Soldaten, waren anwesend. Der Kommandeur des gemeinsamen Kommandos Südkoreas und der USA Vincent Brooks nahm erstmals an der Zeremonie zu diesem Gedenktag teil.



Ministerpräsident Lee Nak-yon sagte in seiner Rede, im Westmeer habe Nordkorea seit dem Koreakrieg am häufigsten und im größten Umfang Provokationen verübt. Südkorea habe im Westmeer, für dessen Verteidigung sich seine Soldaten geopfert hätten, kein Stück Meer aufgegeben und werde dies auch künftig nicht tun.



Sollte der Frieden auf der koreanischen Halbinsel Wurzeln schlagen, könnte das Westmeer ein wichtiger Ort für Austausch und Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea sowie ein gemeinsames Gedeihen der Nation werden, hieß es weiter.