Präsidenten Südkoreas und Vietnams nehmen gemeinsame Erklärung an

Präsident Moon Jae-in und sein vietnamesischer Amtskollege Tran Dai Quang haben beim Spitzenteffen am Freitag in Hanoi eine gemeinsame Erklärung angenommen.



Die gemeinsame Erklärung sieht Visionen für die künftige Entwicklung der bilateralen Beziehungen, deren Aufnahme letztes Jahr 25 Jahre zurücklag, und Wege zur Kooperation vor.



In der Erklärung zeigten sich beide Präsidenten mit der Notwendigkeit einverstanden, die aktuelle strategische kooperative Partnerschaft zwischen beiden Ländern aufzuwerten. Sie vereinbarten, gemeinsame Bemühungen zu unternehmen, um das bilaterale Handelsvolumen bis 2020 auf 100 Milliarden Dollar zu steigern.



Moon lud den vietnamesischen Präsidenten und seine Gattin zu einem Besuch nach Südkorea ein, dieser nahm die Einladung umgehend an.



Beide Regierungen unterzeichneten in Anwesenheit beider Staatschefs sechs Absichtserklärungen, darunter eine über einen Aktionsplan für das Erreichen des Handelsvolumens von 100 Milliarden Dollar und eine über die Kooperation im Umgang mit der vierten industriellen Revolution.