Moon drückt Bedauern über unglückliche Geschichte zwischen Korea und Vietnam aus

Präsident Moon Jae-in hat Bedauern über eine unglückliche Geschichte zwischen Südkorea und Vietnam ausgedrückt.



Die entsprechende Äußerung machte Moon zum Auftakt des Spitzentreffens mit Vietnams Präsident Tran Dai Quang am Freitag in Hanoi. Er hoffe, dass beide Länder für eine zukunftsorientierte Kooperation Kräfte bündeln würden.



Moons Äußerung bezieht sich offenkundig auf die Massaker, die südkoreanische Truppen während des Vietnamkriegs an Zivilisten verübt hatten.



Moon hatte im vergangenen November in einer Video-Gratulationsbotschaft für die Ho-Chi-Minh-Gyeongju Kulturexpo in Ho-Chi-Minh-Stadt gesagt, dass Südkorea im Herzen Vietnam etwas schulde.