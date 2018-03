Staatsanwaltschaft verhört ehemalige First Lady aufgrund möglicher Mittäterschaft im Bestechungsskandal von Lee Myung-bak

Die Ehefrau des jüngst verhafteten Ex-Präsidenten Lee Myung-bak wird voraussichtlich nächste Woche von der Staatsanwaltschaft verhört. Derzeit verstärkt sich der Verdacht, dass sie im Korruptionsskandal ihres Ehemannes involviert sein könnte, sagten anonyme Quellen aus der Staatsanwaltschaft am Samstag.



Lee wurde diese Woche unter dem Vorwurf verhaftet, 11 Milliarden Won in Schmiergeldzahlungen des nationalen Geheimdienstes sowie weiteren Firmen angenommen zu haben. Zudem soll er rund 35 Milliarden Won an Firmengeldern veruntreut haben.



Lees Ehefrau, Kim Yoon-ok, wird laut Staatsanwaltschaft verdächtigt, bei der Übergabe von 350 Millionen Won des ehemaligen Woori Finance Vorstands Lee Pal-seung an Lee Myung-bak zwischen Januar 2007 und Januar 2008 beteiligt gewesen zu sein.



Zudem sind neue Vorwürfe ans Tageslicht gelangt, nach denen Kim gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn 100 Millionen Won Bargeld in einer Luxus-Handtasche angenommen haben soll. Die Bestechung soll ebenfalls von Lee Pal-seung stammen, der sich im März 2011 eine Wiederwahl als Woori Vorstand erhoffte.



Ebenso wird Kim verdächtigt, bei der verdeckten Zahlung des Geheimdienstes von 100 Tausend Dollar an das Präsidentenamt im Jahr 2011 beteiligt gewesen zu sein. Ein ehemaliger Präsidialsekretär gestand, dass er die Zahlung an eine von Kims Vertrauten abgeliefert habe.