Präsidialamt begrüßt Südkoreas Ausnahme von US-Stahlzöllen

Das Präsidialamt hat die Entscheidung der USA begrüßt, Südkorea von ihren neuen Stahlzöllen auszunehmen.



Das Präsidialmt begrüße die Ergebnisse der Verhandlungen über das Freihandelsabkommen zwischen Südkorea und den USA und die Stahlzölle, sagte der Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit Yoon Young-chan am Montag vor der Presse.



Er sprach von guten Verhandlungen, da die Landwirtschaft geschützt und zugleich die Anliegen beider Seiten berücksichtigt worden seien, damit ein Gleichgewicht der Interessen zwischen Südkorea und den USA gesichert worden sei. Man schätze es auch hoch, dass Südkorea als erstes von zwölf Ländern eine Befreiung von den Stahlzöllen nach Artikel 232 des Gesetzes Trade Expansion Act erreicht habe.



Südkorea und die USA hätten einen potenziellen Konfliktfaktor zügig beseitigt und somit die Grundlage für die engmaschige Kooperation erneut gestärkt, und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die engen Kooperationsbeziehungen zwischen beiden Ländern im Vorfeld der geplanten Spitzentreffen mit Nordkorea wichtiger denn je seien. Er zolle den Unterhändlern beider Länder Respekt, die in den vergangenen vier Wochen in Washington „Win-Win“-Verhandlungen geführt hätten, hieß es weiter.