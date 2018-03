Präsident Moon von Besuchen in Vietnam und Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgekehrt

Präsident Moon Jae-in ist von Besuchen in Vietnam und den Vereinigten Arabischen Emiraten zurückgekehrt.



Die Air Force One des Präsidenten landete nach der siebentägigen Reise um 7.40 Uhr auf dem Flughafen Seongnam in der Gyeonggi-Provinz. Moon wird noch heute von seinen Beratern über anstehende Aufgaben unterrichtet.



Am Donnerstag der Vorwoche war Moon in Vietnam eingetroffen. Bei dem dreitägigen Staatsbesuch traf er den vietnamesischen Amtskollegen Tran Dai Quang zu einem Gespräch. Beide erörterten Visionen für die künftige Zusammenarbeit beider Staaten.



Auch einigten sie sich darauf, das bilaterale Handelsvolumen bis 2020 auf über 100 Milliarden Dollar zu steigern.



Während des viertägigen Aufenthalts in den Vereinigten Arabischen Emiraten traf Moon in Abu Dhabi Kronprinz Mohammed bin Zayed Al-Nahyan. Der Kronprinz bekundete die Absicht, Verträge im Wert von 25 Milliarden Dollar mit südkoreanischen Energieunternehmen zu schließen.



Moon stattete außerdem der Akh-Einheit einen Besuch ab. Er lobte die Soldaten für ihre Arbeit und ihren Beitrag zur Entwicklung der Beziehungen zwischen Seoul und Abu Dhabi.