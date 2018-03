Südkorea will weitere Forscher für Fusionsreaktor-Projekt schicken

Südkorea will weitere Forscher zum Fusionsreaktor ITER schicken.



Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft sowie Informations- und Kommunikationstechnologie werde die Zahl der Forscher bis 2026 von zurzeit 32 auf 95 aufgestockt. Insgesamt 825 Wissenschaftler aus sieben an dem Projekt beteiligten Ländern kümmern sich zurzeit um den Testreaktor.



ITER wird im französischen Cadarache gebaut. Durch die Verschmelzung von Wasserstoff-Atomkernen zu Helium sollen nach dem Vorbild der Sonne enorme Mengen Energie freigesetzt werden. Da der Brennstoff im Überfluss vorhanden ist, könnte unbegrenzt Energie geschaffen werden. Auch ist das Verfahren sicherer, da kaum schädliche Abfallstoffe anfallen.



Südkorea ist neben der Europäischen Union, den USA, Japan, Russland, China und Indien an dem Projekt beteiligt. Die EU übernimmt 45 Prozent der Baukosten in Höhe von 45 Milliarden Euro, die übrigen Mitglieder des Konsortiums stemmen jeweils neun Prozent der Ausgaben. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant.