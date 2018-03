Das südkoreanische Präsidialamt erwartet einen positiven Einfluss der Diskussionen über die Denuklearisierung beim jüngsten Spitzentreffen zwischen Nordkorea und China.



Das Spitzentreffen zwischen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und Chinas Präsident Xi Jinping wurde inzwischen offiziell bestätigt. Demnach begann das Präsidialamt damit, den Gesprächsinhalt zu analysieren und über das weitere Vorgehen zu diskutieren.



Wie verlautete, sei Präsident Moon Jae-in unmittelbar nach der Rückkehr von seiner Auslandsreise am Mittwochvormittag am Präsidentensitz über die Angelegeheit berichtet worden.



Ein leitender Beamter des Präsidialamtes sagte, man erwarte, dass sich das Spitzengespräch zwischen Nordkorea und China auch auf die Spitzentreffen zwischen Süd- und Nordkorea sowie zwischen Nordkorea und den USA positiv auswirken werde. Dabei wies er auf Kims Äußerung hin, dass die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel eine Weisung der verstorbenen Staatsführer sei.



Zugleich hieß es, eine offizielle Stellungnahme könne erst abgegeben werden, nachdem Seoul über nähere Einzelheiten des Spitzengesprächs unterrichtet worden sei. Der chinesische Staatsrat Yang Jiechi werde am Donnerstag in Südkorea erwartet, er war beim China-Nordkorea-Spitzentreffen anwesend.



Hinsichtlich des Blitzbesuchs von Kim Jong-un in China hätten Südkorea und China intensiv diskutiert. Seoul sei von China auch darüber informiert worden, dass es die Besuchsergebnisse bekannt geben werde. Der Zeitpunkt und Einzelheiten der Mitteilung könnten jedoch nicht genannt werden, hieß es.