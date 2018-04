Präsident Moon besucht Gedenkveranstaltung für Jeju-Aufstand

Präsident Moon Jae-in wird heute eine Gedenkveranstaltung für den Jeju-Aufstand vor 70 Jahren besuchen.



Des blutigen Widerstands gegen Polizeirepressionen wird mit einer Feier ab 10 Uhr im Friedenspark des 3. April auf Jeju gedacht.



Moon will gegenüber Opfern und Hinterbliebenen seine Anteilnahme übermitteln und zu einer zügigen Verabschiedung eines relevanten Gesetzes durch das Parlament aufrufen.



Erstmals seit Roh Moo-hyun vor 12 Jahren nimmt das Staatsoberhaupt wieder an der Gedenkfeier teil.



Die Inselbewohner hatten sich am 3. April 1948 wegen für den Folgemonat anberaumten Wahlen erhoben, in deren Zuge eine eigene Regierung im Süden gebildet werden sollte. Mehr als 27.000 Menschen starben im Zuge der blutigen Niederschlagung des Aufstands.



Seit Mai 2014 ist der 3. April ein nationaler Gedenktag, an dem eine staatliche Zeremonie abgehalten wird.