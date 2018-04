Präsident Moon Jae-in hat sich für die Schmerzen als Folge der vom Staat verübten Gewalt beim Jeju-Aufstand des 3. April entschuldigt.



Zum 70. Jahrestag des Vorfalls des 3. April auf Jeju fand eine Gedenkzeremonie im Friedenspark des 3. April auf der südlichen Insel statt.



Moon sagte in seiner Rede, die Wahrheit des 3. April sei eine historische Wahrheit, die keine Gruppe leugnen könne. Er entschuldigte sich für die Schmerzen infolge der Gewalt des Staates und bedankte sich für die Bemühungen, um die Wahrheit bekannt zu machen.



Er versprach eine vollständige Lösung. Die Klärung der Wahrheit und die Wiederherstellung der Ehre würden nie mehr unterbrochen werden, betonte er.



Ein starker Ideologiekonflikt zwischen Linken und Rechten habe eine fürchterliche Tragödie der Geschichte ausgelöst. Die Einwohner der Insel Jeju hätten die Tragödie jedoch mit Versöhnung und Vergebung überwunden, betonte er.



Vor der Teilnahme an der Gedenkfeier legte Moon als erster Staatspräsident Blumen vor einem Gedenkstein für die Vermissten nieder und suchte die Halle auf, in der die Namenstafeln von Opfern aufbewahrt werden.



Bewohner der Insel Jeju hatten sich am 3. April 1948 wegen für den Folgemonat anberaumten Wahlen erhoben, in deren Zuge eine eigene Regierung im Süden gebildet werden sollte. Zahlreiche Zivilisten wurden im Zuge der blutigen Niederschlagung des Aufstands getötet.