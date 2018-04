Das Bezirksgericht Seoul Zentral will die Urteilsverkündung gegen die frühere Staatspräsidentin Park Geun-hye am Freitag live übertragen.



Wie das Gericht am Dienstag mitteilte, werde das Urteil ab 14.10 Uhr verlesen. Die Live-Übertragung sei nach der Abwägung verschiedener Faktoren beschlossen worden, darunter des allgemeinen öffentlichen Interesses am Ausgang des Verfahrens.



Erstmals wird damit eine Urteilsverkündung live übertragen, nachdem der Gesetzgeber letztes Jahr eine solche Möglichkeit geschaffen hatte. Das Gericht wird für die Übertragung eigene Kameras nutzen, um die Kontrolle über die Bilder zu behalten.



Die Staatsanwaltschaft hatte gegen Park 30 Jahre Haft und eine Geldstrafe in Höhe von 118,5 Milliarden Won oder 112 Millionen Dollar beantragt.



Die Angeklagte wird voraussichtlich nicht zur Urteilsverkündung bei Gericht erscheinen. Sie hatte nach der Verlängerung der Untersuchungshaft am 16. Oktober letzten Jahres erklärt, sämtliche Gerichtsverhandlungen boykottieren zu wollen.