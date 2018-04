Gesundheitsbehörden warnen vor Japanischer Enzephalitis

Südkoreas Gesundheitsbehörden haben landesweit vor der Japanischen Enzephalitis gewarnt.



Die Koreanischen Zentren für Kontrolle und Vorbeugung von Krankheiten gaben die Warnung heraus, nachdem heute in Busan wieder vermehrt die Gemeine Stechmücke gesichtet worden war. Diese gilt als Überträgerin des Virus.



Besondere Vorsicht sollten Menschen an dem Alter von 40 Jahren walten lassen, da 90 Prozent der Erkrankungsfälle in dieser Altersgruppe vorkämen.



Zwar würden 99 Prozent der Betroffenen keine oder nur leichte Symptome aufweisen, bei einem akuten Verlauf würden jedoch 20 bis 30 Prozent der Patienten an der Tropenkrankheit sterben.



Gegen die Japanische Enzephalitis besteht ein Impfschutz.



Die Gesundheitsbehörden veröffentlichen die Warnung, sobald zwei Tage oder länger ein bestimmter Durchschnittswert von befallenen Mücken registriert wird. Als Schwellwert gelten dabei 500 befallene Stechmücken des Probenpools oder die Hälfte aller für Proben gefangenen Mücken.