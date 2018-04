Eine südkoreanische Künstlertruppe ist von ihren Konzerten in Nordkorea zurückgekehrt.



Die 160-köpfige Delegation, darunter elf Popmusiker und Bands, war am Dienstagnachmittag mit dem nordkoreanischen Samjiyon-Orchester aufgetreten. Das Konzert fand in der 12.000 Zuschauer fassenden und voll besetzten Ryugyong Jong Ju Yong-Sporthalle in Pjöngjang statt.



Die Moderation der 150-minütigen Veranstaltung unter dem Titel "Wir sind eins" übernahmen K-Pop-Sängerin Seo Hyun und eine nordkoreanische Fernseh-Persönlichkeit.



Das Format ähnelte dem ersten Auftritt am Sonntag, als lediglich südkoreanische Künstler aufgetreten waren.



Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, der überraschend das erste Konzert gemeinsam mit seiner Ehefrau und hohen Funktionären besucht hatte, blieb der Aufführung am Dienstag fern.



Doch schickte Nordkorea den Vizevorsitzenden des Zentralkomitees der Arbeiterpartei, Kim Yong-chol, und den Vorsitzenden des Komitees für die friedliche Wiedervereinigung des Vaterlandes, Ri Son-gwon. Aus Südkorea waren Kulturminister Do Jong-hwan und andere Spitzenbeamte mitgereist.



Die Delegation kehrte am frühen Mittwochmorgen mit einer Chartermaschine zurück.