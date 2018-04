Nordkorea vertagt Arbeitsgespräche für Korea-Gipfel auf Donnerstag

Nordkorea hat Arbeitsgespräche zur Vorbereitung des Spitzentreffens um einen Tag auf Donnerstag verschoben.



Nach Angaben von Südkoreas Vereinigungsministerium habe Nordkorea am späten Dienstagabend vorgeschlagen, dass beide Koreas am Donnerstag im Waffenstillstandsdorf Panmunjeom über Details des bevorstehenden Korea-Gipfels sprechen.



Der Norden habe außerdem darüber informiert, dass eine sechsköpfige Delegation zu den Gesprächen am Donnerstag geschickt werde, um über Protokollfragen, die Sicherheit und Medienberichterstattung des für Ende April geplanten Spitzentreffens zu diskutieren. Die Teilnehmerliste werde am Donnerstag übermittelt.



Nordkorea habe außerdem angeboten, am Samstag auf der nördlichen Seite von Panmunjeom über die Einrichtung einer Hotline zwischen dem Büro von Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu sprechen.



Ein Beamter des Vereinigungsministeriums sagte, dass Seoul den Vorschlag akzeptieren wolle. Die Regierung strebe gründliche Vorbereitungen an, damit das Spitzentreffen erfolgreich verlaufe.