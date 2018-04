Der frühere Präsidentschaftskandidat Ahn Cheol-soo hat seine Kandidatur für die Wahl des Oberbürgermeisters von Seoul erklärt.



Ahn, der in der Bareun Mirae-Partei zurzeit den Ausschuss für die Auswahl von Kandidaten für die Kommunalwahlen am 13. Juni leitet, erklärte seine Bereitschaft zur Kandidatur am Mittwoch im Stadtparlament von Seoul.



Er wolle die Heuchelei und Inkompetenz beginnend in Seoul abschaffen, um in ein neues Zeitalter der Innovation eintreten zu können.



Mit Ahns Ankündigung spitzt sich das Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters der Hauptstadt zu. Sowohl die regierende Minjoo-Partei als auch die Oppositionsparteien Freiheitspartei Koreas sowie Bareun Mirae-Partei wollen Kandidaten mit Siegchancen ins Rennen schicken.



Gewöhnlich war die Bürgermeisterwahl in Seoul ein Zweikampf, erstmals seit 23 Jahren kämpfen drei Kandidaten um den Sieg.



Ahn hatte bereits 2011 mit dem Gedanken gespielt, als Bürgermeisterkandidat ins Rennen zu gehen. Schließlich entschied er sich dafür, den späteren Wahlsieger Park Won-soon zu unterstützen, der sich für eine dritte Amtszeit wählen lassen will.