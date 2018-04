Außenministerin verspricht beste Bemühungen für Heimkehr von entführten Landsleuten

Außenministerin Kang Kyung-wha hat versprochen, dass die Regierung sich weiter für eine sichere Heimkehr von drei vor Ghana entführten Staatsbürgern einsetzen werde.



Das Außenministerium setze alle verfügbaren Ressourcen und Kräfte ein, um eine Lösung für die jüngsten Probleme im direkten Zusammenhang mit dem Leben und der Sicherheit der Staatsbürger zu finden, sagte Kang am Mittwoch vor der Presse.



Das Ministerium kooperiere nicht nur mit den Ländern in der Umgebung des Entführungsorts wie Ghana und Nigeria sondern auch mit Verbündeten wie den USA und der EU eng und unternehme diplomatische Bemühungen, um den Verbleib der Entführten zu ermitteln und ihre sichere Heimkehr zu ermöglichen, hieß es.



Drei südkoreanische Seeleute, die an Bord eines Fischkutters waren, wurden am 26. März in ghanaischen Gewässern von nigerianischen Piraten entführt.