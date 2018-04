Kabinett will heute Nachtragshaushalt verabschieden

Die Regierung will heute auf einer außerplanmäßigen Kabinettssitzung unter Leitung von Ministerpräsident Lee Nak-yon einen Nachtragshaushalt verabschieden.



Das Zusatzbugdet dient der Umsetzung von Maßnahmen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für junge Menschen, die am 15. März bekannt gegeben wurden. Das Volumen beträgt vier Billionen Won (knapp 3,8 Milliarden Dollar).



Sollte der Nachtragshaushalt auf der Kabinettssitzung verabschiedet werden, will die Regierung den Haushaltsentwurf am Freitag der Nationalversammlung einreichen.



Ministerpräsident Lee wird am Montag vor dem Parlament eine Rede halten, um die Abgeordneten zur Kooperation aufzurufen.