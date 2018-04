Medien: USA überprüfen Gegenleistung für Nordkoreas Schritte zur Denuklearisierung

Die US-Regierung hat laut einem Medienbericht mit der Überprüfung eines Prozesses der Denuklearisierung begonnen.



Dabei werde berücksichtigt, unter der Voraussetzung konkreter Schritte Nordkoreas für die Denuklearisierung eine bestimmte Gegenleistung zu gewähren, meldete die japanische Zeitung „Yomiuri Shimbun“ am Donnerstag aus Washington. Dabei wurde eine über die Beziehungen zwischen den USA und Japan gut informierte Quelle zitiert.



US-Präsident Donald Trump und Japans Premierminister Shinzo Abe würden bei Spitzengesprächen am 17. und 18. April in Florida über eine Roadmap für die Denuklearisierung einschließlich einer Gegenleistung der USA diskutieren, hieß es.



Wie verlautete, habe Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un beim Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping im März in Peking gesagt, die Frage der Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel könne gelöst werden, sollten Südkorea und die USA stufenweise und gleichzeitige Maßnahmen für die Friedensverwirklichung treffen.



Die Zeitung schrieb weiter, die Trump-Regierung habe auf der Grundlage der Lehren aus den Sechser-Gesprächen die Position wiederholt, weiterhin maximalen Druck auszuüben, bis Nordkorea konkrete und nachweisliche Schritte für die Beendigung des Atomprogramms unternehme. Bei den Sechser-Gesprächen seien Gegenleistungen für Nordkoreas Prozess der stufenweisen Denuklearisierung zuerkannt worden, mit der Unterbrechung der Gespräche sei die Wiederaufnahme des nordkoreanischen Atomprogramms schließlich geduldet worden.