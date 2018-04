Ein lokales Gericht hat erneut einen Haftantrag gegen den früheren Gouverneur der Provinz Süd-Chungcheong, An Hee-jung, zurückgewiesen.



Der Ex-Gouverneur soll seine Sekretärin vergewaltigt haben.



Das Bezirksgericht Seoul West entschied sich heute gegen eine Festnahme, da es auch Argumente gegen den Vorwurf gebe und keine Flucht- oder Verdunkelungsgefahr bestehe.



Die ermittelnden Staatsanwälte hatten am Montag einen Haftbefehl beantragt, nachdem bereits zuvor ein solcher Antrag abgelehnt worden war. An werden sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt und Machtmissbrauch vorgeworfen.



Konkret soll er seine Sekretärin Kim Ji-eun in vier Fällen in einem Zeitraum von acht Monaten zwischen Juni letzten Jahres und Februar dieses Jahres vergewaltigt haben.