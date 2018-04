Spitzentreffen zwischen Südkorea und Slowakei

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag mit seinem slowakischen Amtskollegen Andrej Kiska ein Spitzengespräch geführt.



Das Spitzentreffen fand anlässlich des 25. Jahres der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und der Slowakei statt. Kiska kam am Montag zu einem dreitägigen offiziellen Besuch nach Südkorea.



Beide Präsidenten prüften den Stand der Entwicklung der bilateralen Beziehungen und diskutierten über Wege zur Erweiterung der Zusammenarbeit im Wirtschaftsbereich.



Die Slowakei ist ein wichtiger Kooperationspartner Südkoreas und ein Brückenkopf für den Vorstoß koreanischer Unternehmen in den europäischen Markt. Etwa 90 Unternehmen, darunter Kia Motors und Samsung Electronics, investieren in der Slowakei.



Kiska hatte im Februar zur Teilnahme an der Eröffnungszeremonie der Olympischen Winterspiele in PyeongChang mit seiner Familie einen inoffiziellen Besuch in Südkorea abgestattet.