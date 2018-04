Japans Außenminister besucht Südkorea

Der japanische Außenminister Taro Kono ist zu seinem Antrittsbesuch nach Südkorea gekommen.



Kono traf am Vorabend in Seoul ein und begann sein zweitägiges Besuchsprogramm.



Er wird am Mittwoch mit Südkoreas Außenministerin Kang Kyung-wha Gespräche führen. Beide werden sich über die Beziehungen zwischen Südkorea und Japan, die nordkoreanische Nuklearfrage und weitere gemeinsame Anliegen austauschen.



Anschließend wird Kono Präsident Moon Jae-in am Präsidentensitz einen Besuch abstatten. Wie verlautete, sei auch ein Treffen mit dem Geheimdienstchef Suh Hoon vorgesehen, um über die Vorbereitung des Korea-Gipfels informiert zu werden.



Kono wird zudem den Nationalfriedhof besuchen. Dazu sagte der Sprecher des Seouler Außenministeriums Noh Kyu-duk, seines Wissens plane Außenminister Kono den Besuch auf dem Nationalfriedhof aus Höflichkeit gegenüber der südkoreanischen Regierung und den Bürgern. Auch in der Vergangenheit habe es mehrere solcher Besuche gegeben.



Konos Besuch ist der erste eines japanischen Außenministers seit Dezember 2015. Damals war sein Vorgänger Fumio Kishida nach Südkorea gekommen.