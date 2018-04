Weißes Haus: Top-Sicherheitsberater Südkoreas und der USA kommen am Donnerstag zusammen

Die nationalen Sicherheitsberater Südkoreas und der USA werden am Donnerstag zusammenkommen.



Das bestätigte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit).



Laut mehreren Quellen war ein Treffen zwischen Chung Eui-yong, dem Leiter des Büros für nationale Sicherheit im südkoreanischen Präsidialamt, und John Bolton, dem neuen Nationalen Sicherheitsberater der USA, ursprünglich am Mittwochnachmittag geplant. Das Treffen wurde jedoch um einen Tag verschoben, da sich Washington mit den plötzlichen Entwicklungen in der Syrien-Krise befassen müsse.



Chung war am Mittwoch (Ortszeit) in Washington eingetroffen.



Ein Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses teilte am Mittwoch der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mit, dass Bolton Besuch von seinem südkoreanischen Gegenüber bekommen habe. Jedoch korrigierte er später den Fehler und teilte mit, dass das Treffen am Donnerstag stattfinden werde.



Das geplante Treffen wird die erste Zusammenkunft zwischen Chung und Bolton nach dessen Amtsantritt sein. Wie verlautete, werde dabei über die Einrichtung einer Hotline zwischen den nationalen Sicherheitsberatern im Vorfeld der Gipfel zwischen Süd- und Nordkorea und zwischen Nordkorea und den USA diskutiert. Daher wird erwartet, dass die Vorbereitung der Gipfel Schwung bekommen werde.