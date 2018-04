Früherer Gouverneur An wegen Sexualstraftat angeklagt

Staatsanwälte haben den früheren Gouverneur der Provinz Süd-Chungcheong An Hee-jung wegen Sexualstraftaten angeklagt.



Staatsanwälte des Büros Seoul West reichten die Anklage am Mittwoch ein, auf eine Festnahme wurde aber verzichtet.



Der Ex-Gouverneur soll seine Sekretärin Kim Ji-eun zwischen Juni letzten Jahres und Februar dieses Jahres vier Mal vergewaltigt haben.



Ähnliche Vorwürfe, die eine Mitarbeiterin einer von An gegründeten Denkfabrik erhob, wurden wegen fehlender Beweise nicht in die Anklage aufgenommen.



Die Staatsanwälte hatten bereits Ende März und Anfang dieses Monats einen Haftbefehl beantragt. Die Richter hatte die Anträge wegen der als gering eingestuften Flucht- und Verdunkelungsgefahr abgelehnt.