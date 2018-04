Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstag mit einer Beratergruppe für das anstehende innerkoreanische Spitzentreffen zusammengekommen.



Zu einer Mittagsrunde am Präsidentensitz wurde die Gruppe aus älteren Kennern der innerkoreanischen Beziehungen eingeladen. Zu ihnen zählen Lim Dong-won und weitere frühere Vereinigungsminister, der Abgeordnete Park Jie-won von der Partei für Demokratie und Frieden, der präsidiale Sonderberater für Vereinigung, Diplomatie und Sicherheit Moon Chung-in sowie der frühere Präsident der Zeitung „Joongang Ilbo“ Hong Seok-hyun.



Der Staatschef schenkte besonders den Meinungen der Personen, die an den beiden vergangenen Korea-Gipfeln beteiligt waren, Gehör. Die Minister für Auswärtiges, Vereinigung und Verteidigung sowie Mitarbeiter des Büros für nationale Sicherheit im Präsidialamt waren ebenfalls anwesend. Sie erläuterten den Stand der Vorbereitungen des für 27. April vorgesehenen Korea-Gipfels.



Das Präsidialamt richtete am Donnerstag unter dem Vorbereitungskomitee für den Korea-Gipfel einen Kontrollraum ein. Präsidiale Sekretäre und Beamte der zuständigen Ministerien werden täglich die Inhalte und Termine der Diskussionen mit Nordkorea überprüfen.