Seouler Bürgermeister Park erklärt erneute Kandidatur

Park Won-soon, der amtierende Bürgermeister Seouls, will zum dritten Mal für das Amt kandidieren.



Park erklärte auf einer Pressekonferenz am Donnerstag am Sitz der Minjoo-Partei Koreas in Seoul offiziell, dass er bei den Kommunalwahlen am 13. Juni kandidieren wolle. Er wolle am parteiinternen Rennen zur Auswahl des Kandidaten für das Bürgermeisteramt teilnehmen.



Park betonte, dass er vor sechs Jahren versprochen habe, der erste Bürgermeister zu werden, der das Leben der Bürger verändere.



Sechs Jahre später sei eine neue Zeit gekommen. Jetzt gebe es die Moon Jae-in-Regierung, die den Menschen in den Vordergrund stelle. Er wolle gemeinsam mit der Moon Jae-in-Regierung eine zehnjährige Revolution Seouls vervollständigen, die das Leben in der Stadt verändere, hieß es.