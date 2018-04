Moon will Chef der Finanzaufsicht im Falle von Fehlverhalten als Abgeordneter entlassen

Präsident Moon Jae-in will den Chef der Finanzaufsicht FSS entlassen, sollte ein moralisches Fehlverhalten während seiner Zeit als Abgeordneter nachgewiesen werden.



In einer heute veröffentlichten Erklärung hieß es, sollte ein unmoralisches, von den damaligen Gebräuchen abweichendes Verhalten von Kim Ki-sik festgestellt werden, werde dieser entlassen.



Ungeachtet dessen, ob die von Institutionen finanzierten Auslandsreisen legal waren, wolle er in Bescheidenheit die öffentliche Kritik akzeptieren, dass ein solches Verhalten nicht den Erwartungen der Öffentlichkeit entspreche.



Sollte eine solche Praxis zu der Zeit jedoch üblich gewesen sein, könne der Forderung der Opposition nach einer Entlassung aber nur schwer nachgekommen werden.



Es brauche Zeit, um zu ermitteln, ob solche Auslandsreisen den damaligen Gepflogenheiten entsprachen, erklärte das Staatsoberhaupt.