Seoul und Washington weisen Berichte über Aufstockung von Korea-Kontingent zurück

Das südkoreanische und das amerikanische Verteidigungsministerium haben Medienberichte zurückgewiesen, wonach die Zahl der in Südkorea stationierten US-Soldaten von 28.500 auf 32.000 gestiegen sei.



Christopher Logan, der für Ostasien-Pazifik zuständige Sprecher im Pentagon, sagte dem Sender "Voice of America", die Zahl liege unverändert bei 28.500. Der Umfang könnte jedoch abhängig von bestimmten Situation wie Militärübungen schwanken, fügte er hinzu.



Unterdessen teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium ebenfalls in einer Pressemitteilung mit, dass die Zahl weiterhin 28.500 betrage.



Die Berichte beziehen sich auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump Ende März, in der er von 32.000 US-Soldaten in Südkorea gesprochen hatte.