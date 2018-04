Sicherheitsberater Chung: Volle Übereinstimmung mit USA über Denuklearisierung Nordkoreas

Nach Angaben von Südkoreas Sicherheitsberater Chung Eui-yong bestehe mit den USA eine volle Übereinstimmung über eine friedliche Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel.



Das sagte Chung am Freitag am Flughafen Incheon nach der Rückkehr von einem Besuch in Washington, wo er auch seinen neuen Amtskollegen John Bolton zu einem Gespräch getroffen hatte.



Mit Bolton habe er eine sehr produktive Diskussion gehabt, sagte Chung. Er habe sich mit ihm darauf geeinigt, dass größte Anstrengungen für einen Erfolg des Südkorea-Nordkorea-Gipfels und des Nordkorea-USA-Gipfels unternommen würden.



Er habe bestätigen können, dass es keine unterschiedlichen Ansichten zu den grundlegenden Prinzipien für die Schaffung von Frieden durch eine Denuklearisierung gebe, auf die gedrängt werden müsse, fügte er hinzu.