Präsidialamt war offenbar nicht über Bitte eines Bloggers um Regierungsposten informiert

Das Präsidialamt ist nach eigenen Angaben scheinbar nicht darüber informiert gewesen, dass ein berühmter Blogger einen Abgeordneten der Regierungspartei um eine Stelle gebeten hatte.



Auf die Frage, ob das Präsidialamt sich der Angelegenheit bewusst gewesen sei, entgegnete ein leitender Beamter, er wisse es nicht.



Er sagte, er wisse nichts hinsichtlich der Medienberichte, wonach der Blogger mit Nachnamen Kim den Abgeordneten der Minjoo-Partei Koreas Kim Kyoung-soo darum gebeten habe, ihm zu einem Posten im Präsidialamt zu helfen, was der Parlamentarier ablehnte.



Berichten zufolge bat der Blogger nach der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr den Abgeordneten ebenfalls, seinen Bekannten für das Amt des Generalkonsuls in Osaka zu empfehlen. Der Parlamentarier Kim habe die Bitte jedoch abgelehnt. Dieser gab auf einer Pressekonferenz am Samstag bekannt, dass der Blogger ihm unzumutbare Bitten hinsichtlich Personalentscheidungen unterbreitet habe, die er zurückgewiesen habe.



Die Polizei ermittelt derzeit in dem Fall, um herauszufinden, ob es Drahtzieher oder Mittäter gibt.