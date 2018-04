Südkoreas Zerstörer nach Entführung von Koreanern im Golf von Guinea eingetroffen

Nach der jüngsten Entführung von Südkoreanern im Golf von Guinea ist ein südkoreanischer Zerstörer in der Umgebung eingetroffen.



Die Munmu der Große von der Cheonghae-Einheit, die am 28. März losgeschickt wurde, befinde sich nahe dem Golf von Guinea im Einsatz, teilte der Sprecher des Vereinigten Generalstabs Roh Jae-chun am Montag mit.



Der Zerstörer, der zu der im Golf von Aden im Anti-Piraten-Einsatz befindlichen Cheonghae-Einheit gehört, wurde für die Unterstüzung bei einer eventuellen Rettung von drei am 26. März im Golf von Guinea entführten Südkoreanern entsandt.



Der Vereinigte Generalstab teilte mit, es sei heikel, über einen künftigen militärischen Einsatz öffentliche Erläuterungen abzugeben.



Wie verlautete, fänden derzeit die Verhandlungen über die Freilassung der entführten Südkoreaner statt.