Ex-Präsidentin Park Geun-hye hat sich dazu entschieden, nicht gegen ihr Urteil von 24 Jahren Haft sowie 18 Milliarden Won Geldstrafe Einspruch zu erheben.



Laut Informationen des Seouler Zentralgerichts hat Park am Montag eine Absichtserklärung eingereicht, in der sie auf ihr Recht verzichtet, das zu Monatsbeginn gefällte Urteil anzufechten.



Nur drei Tage zuvor hatte ihre jüngere Schwester, Park Geun-ryong, stellvertretend für Park Geun-hye Einspruch erhoben. Laut der Strafprozessordnung dürfen enge Familienangehörige im Namen des Verurteilten Einspruch erheben.



Park Geun-hyes Fall wird jedoch ohnehin vom Obersten Gerichtshof Seoul angehört, da die Staatsanwaltschaft am Mittwoch Beschwerde eingelegt hat, da sie die Freisprüche bei einigen der Anklagepunkte gegen Park in Frage stellt.



Im Februar hat die Staatsanwaltschaft auf eine 30-jährige Gefängnisstrafe sowie eine Geldstrafe von 118,5 Milliarden Won gegen Park Geun-hye gepocht. Das Seouler Zentralgericht hat Park schlussendlich zu 24 Jahren Haft verurteilt und befand die Ex-Präsidentin in 16 von insgesamt 18 Anklagepunkten für schuldig.