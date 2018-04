Regierungspartei weist Vorwurf der Einmischung in Online-Medienmanipulation zurück

Die regierende Minjoo-Partei Koreas hat die Behauptung des Oppositionslagers zurückgewiesen, nach der ihr Abgeordneter Kim Kyoung-soo in die von einigen Parteimitgliedern verübte Online-Medienmanipulation verwickelt gewesen sei.



Fraktionschef Woo Won-shik sagte bei einer Parteisitzung am Dienstag, dass die Partei ebenfalls Opfer der Manipulationen sei. Es stelle eine Komödie dar, angesichts der Abweichung einer Person, die sogar Symptome des Größenwahns zeige, von einer Einmischung auf der Ebene der Regierungspartei zu sprechen.



Woo wies auf Aussagen eines Mitglieds eines Internet-Chatrooms hin, der vom als „Druking“ bekannten Blogger betrieben wurde, der zentralen Figur der Manipulationen. Das Mitglied habe ausgesagt, dass „Druking“ unsinnige Behauptungen unterbreitet habe.



Die Polizei habe am Montag bekannt gegeben, dass der Abgeordnete Kim die meisten von „Druking“ einseitig gesandten Botschaften nicht gelesen habe und dass beide keine Telefonate geführt hätten. Es gebe daher keine unangemessene Verbindung zwischen den beiden, hieß es.