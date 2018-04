Präsident Moon akzeptiert Rücktrittsgesuch von Finanzaufsichtschef

Präsident Moon Jae-in hat am Dienstag das Rücktrittsgesuch des Chefs der Finanzaufsicht, Kim Ki-sik, akzeptiert.



Das teilte der Sprecher des Präsidialamtes Kim Eui-kyeom mit.



Kim bot seinen Rücktritt an, nachdem die Nationale Wahlkommission am Montag seine politischen Spenden an eine Denkfabrik als Verstoß gegen das Gesetz zu Wahlen öffentlicher Ämter eingestuft hatte.



Nach Kims Rücktritt forderte die regierende Minjoo-Partei Koreas, alle Auslandsreisen von Abgeordneten, die von unter parlamentarischer Aufsicht befindlichen Institutionen finanziert wurden, sowie Ausgaben aus politischen Fonds zu untersuchen.



Das Oppositionslager velangte dagegen den Rücktritt der für Personalentscheidungen und Überprüfung zuständigen Beamten des Präsidialamtes.



Die Freiheitspartei Koreas betonte, die größte Verantwortng für Kims Fall liege bei Cho Kuk, dem präsidialen Chefsekretär für Bürgerangelegenheiten. Die Partei forderte Chos Rücktritt und eine Entschuldigung von Präsident Moon bei den Bürgern.



Die Bareun Mirae-Partei forderte Kims Entlassung statt des Rücktritts, den Wechsel der präsidialen Chefsekretäre für Bürgerangelegenheiten, Personalfragen und Wirtschaft sowie eine Entschuldigung von Moon.



Die Gerechtigkeitspartei forderte das Präsidialamt auf, angesichts wiederholter falscher Personalentscheidungen das dafür zuständige Personal umzuorganisieren.