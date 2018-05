Parteivorsitzender der größten Oppositionspartei beendet neuntägigen Hungerstreik

Der Vorsitzende der Freiheitspartei Koreas Kim Sung-tae hat seinen neuntägigen Hungerstreik am Freitag beendet. Als Leiter der größten Oppositionspartei wollte er mit seinem Hungerstreik die Regierungspartei zu einem unabhängigen Untersuchungsrat in einem Meinungsmanipulationsskandal im Internet drängen.



Der Sprecher der Freiheitspartei Korea Chang Je-won gab in einer Stellungnahme bekannt, dass Parteivorsitzende Kim den Ratschlag seiner Ärzte befolgt hat, demnach eine Fortsetzung des Hungerstreiks sein Leben gefährden würde. Auch sämtliche Parteiabgeordnete hätten ihm ebenfalls dazu geraten, den Streik aufzugeben.



Dennoch werde die Partei nicht aufhören, die Wahrheit hinter dem Fall aufzudecken und die Demokratie zu verteidigen. Alle 114 Abgeordneten der Freiheitspartei Korea werden gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um dem Online-Manipulationsskandal auf dem Grund zu gehen. Der neuntätige Hungerstreik werde nicht vergeblich gewesen sein, sagte Parteisprecher Chang weiter.



Kim Sung-tae ist nach Ende seines Streiks mithilfe von Parteiageordneten in das Severance Krankenhaus der Yonsei Universität eingeliefert worden.