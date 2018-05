Seoul erwartet Übernahme von Kriegskommando im Jahr 2023

Südkorea will die Kommandogewalt im Kriegsfall im Jahr 2023 vom UN-Kommando übernehmen.



Der Transfer werde gleichzeitig mit der Vollendung der Militärreform 2.0 erfolgen, sagte Verteidigungsminister Song Young-moo am Freitag bei einer parlamentarischen Debatte über das Verteidigungsbudget.



Wenn der Reformplan abgeschlossen würde, verfüge das Land über vollständige Selbstverteidigungskapazität, sagte der Minister.



Ursprünglich sollten Südkoreas Streitkräfte von 2015 an auch im Falle eines Kriegs in Korea das Kommando über die gemeinsamen Truppen übernehmen. Aufgrund der zunehmenden Nuklear- und Raketenbedrohung durch Nordkorea hat Seoul die Übergabe der Befehlsgewalt jedoch verschoben.