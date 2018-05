Moon möchte innerkoreanischen Kulturaustausch fortführen

Präsident Moon Jae-in hat seine größten Anstrengungen versprochen, um den kulturellen Austausch zwischen den beiden Koreas in Gang zu halten.



Dies sagte Moon bei einem Besuch südkoreanischer Künstler zum gemeinsamen Mittagessen im Präsidentenbüro am Freitag. Bei den Künstlern handelt es sich um jene Truppe, die letzten Monat in Pjöngjang aufgetreten ist.



Südkoreas Präsident sagte, dass er sich beim Zuschauen der künstlerischen Darbietungen gefragt habe, warum die zwei Koreas überhaupt im Streit seien. Er habe zudem die unglaubliche Kraft von kulturellem Austausch realisiert.



Es sei zwar die Politik, die diesen Austausch zustande bringe, aber letztlich würde die Kraft von Kultur, Kunst und Sport die Herzen der Leute bewegen.