Nach Worten ihres Außenministers Mike Pompeo könnten die USA der Privatwirtschaft Investitionen in Nordkorea erlauben, sollte das Land sein Atomwaffenprogramm vollständig abbauen.



Das sagte der Chefdiplomat, der erst letzte Woche von seinem zweiten Besuch in Nordkorea zurückgekehrt war, am Sonntag in einem Interview mit dem Fernsehsender Fox News.



Er begrüßte Pläne Nordkoreas, das Nukleartestgelände öffentlich aufzugeben. US-Amerikaner des Privatsektors, nicht die US-Steuerzahler, würden beim Aufbau des Energienetzes helfen, wenn Nordkorea seine Atomwaffen vollständig abschaffen würde.



Auch würden die USA bei der Entwicklung von Nordkoreas Infrastruktur helfen und sich um die grundlegenden Bedürfnisse der nordkoreanischen Bevölkerung kümmern, damit diese Fleisch essen und gesund leben könne.



Zuvor hatte der Außenminister gesagt, es bedürfe einer kühnen Aktion, um schnell zu denuklearisieren. Die USA seien vorbereitet, um dem Norden zu Wohlstand wie im Süden zu verhelfen.