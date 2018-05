Bolton: Keine Vorzüge für Nordkorea vor Umsetzung von PVID

Laut dem nationalen Sicherheitsberater der USA, John Bolton, werde Nordkorea keine Vorzüge erhalten, solange nicht mit der dauerhaften, nachweisbaren und unumkehrbaren Abschaffung der Anlagen für die Uran- und Plutoniumanreicherung (PVID) begonnen werde.



Das sagte Bolton am Sonntag im Fernsehprogramm ABC News. Es werde Vorzüge für Nordkorea haben, wenn es alle Elemente seiner Programme für Atomwaffen und ballistische Raketen vollständige beseitige.



Die Denuklearisierung müsse in einer so umfassenden Weise im Gange sei, dass es sich nicht mehr ersetzen lässt. Die Entscheidung für die Umsetzung bedeute, dass Nordkorea alle Atomwaffen abschaffen, demontieren und ins Wiederaufbereitungszentrum nach Oak Ridge in Tennessee bringen müsse.



Die USA wollten sowohl den Abbau von Nordkoreas Atomwaffen und relevanter Ausrüstung als auch sein ballistisches Raketenprogramm und die Bio- und Chemiewaffen auf den Verhandlungstisch bringen.



Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA werde eine Rolle im Prozess der Überprüfung der nuklearen Abrüstung in Nordkorea spielen. Die eigentliche Abrüstung werden von den USA unter Mithilfe einiger anderer Länder vorgenommen, so der Sicherheitsberater weiter.