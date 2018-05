Pompeo verspricht Nordkorea Wohlstand im Falle der Denuklearisierung

Etwa einen Monat vor dem USA-Nordkorea-Gipfel sind Außenministerin Kang Kyung-wha und ihr neuer US-amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo zu ihrem ersten Treffen zusammengekommen.



Sollte Nordkorea kühne Maßnahmen für eine schnelle Denuklearisierung unternehmen, seien die USA bereit, mit Nordkorea zusammenzuarbeiten, damit das Land südkoreanisches Wohlstandsniveau erreiche, sagte Pompeo vor der Presse im Anschluss an das Treffen. Sollte Nordkorea den richtigen Weg wählen, gebe es eine Zukunft voller Frieden und Wohlstand.



Es gebe Länder, die früher Feinde der USA gewesen und jetzt enge Partner seien. Auch Nordkorea könne ein solches Land werden, fügte Pompeo hinzu.



Hinsichtlich der Bedenken, dass die Erklärung des Kriegsendes und der Abschluss eines Friedensabkommens zum Abbau oder Abzug der US-Truppen aus Südkorea führen würden, sagte Kang, darüber sei nicht diskutiert worden.



Sie bekräftigte die Position Südkoreas und der USA, dass die Stationierung der US-Truppen in Südkorea eine Angelegenheit der US-südkoreanischen Allianz und kein Thema beim USA-Nordkorea-Gipfel sein werde. Kang sagte zudem, beide Seiten hätten erneut bestätigt, dass die US-Streitkräfte in Südkorea eine wichtige Rolle für Frieden und Stabilität in der Region gespielt hätten.