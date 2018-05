Umfrage zur Kommunalwahl: Kandidaten der Regierungspartei führen in wichtigen Wahlkreisen

Einen Monat vor den Kommunalwahlen am 13. Juni haben KBS und die Zeitung „Hankook Ilbo“ eine gemeinsame Umfrage über die Kandidaten für die Bürger- und Gouverneursposten in sechs Großstädten und Provinzen durchgeführt.



Demnach lagen in allen Regionen die Kandidaten der regierenden Minjoo-Partei Koreas in Führung.



In Seoul lag der amtierende Bürgermeister Park Won-soon von der Minjoo-Partei Koreas mit 53 Prozent Zustimmung an der Spitze. Dahinter folgten Ahn Cheol-soo von der Bareun Mirae-Partei mit 15,2 Prozent und Kim Moon-soo von der Freiheitspartei Koreas (LKP) mit 10,5 Prozent.



Im Rennen um den Gouverneursposten der Provinz Gyeonggi unterstützten 56,9 Prozent der Befragten den früheren Bürgermeister von Seongnam, Lee Jae-myung, von der Regierungspartei. Der amtierende Gouverneur Nam Kyung-pil von der LKP sicherte sich 17 Prozent.



In Incheon lag Park Nam-choon von der Minjoo-Partei mit 46,3 Prozent vor Yoo Jeong-bok von der LKP, der auf 18,3 Prozent kam.



Im Rennen um den Gouverneursposten der Provinz Süd-Gyeongsang, einer heiß umgekämpften Wahl, sicherte sich Kim Kyoung-soo von der Regierungspartei 46,2 Prozent Zustimmung. Demgegenüber erhielt Kim Tae-ho von der LKP 27,8 Prozent Zustimmung.



In Busan verzeichnete Oh Keo-don von der Regierungspartei mit 51,8 Prozent Zustimmung einen deutlichen Vorsprung von mehr als 30 Prozentpunkten vor dem amtierenden Bürgermeister Suh Byung-soo.



Bei der Gouverneurwahl der Provinz Süd-Chungcheong lag Yang Seung-jo von der Minjoo-Partei mit 46,8 Prozent weit vor dem LKP-Kandidaten Rhee In-je.



Im Falle der Wahl der Chefs der Erziehungsämter waren die amtierenden Erziehungschefs führend. Jedoch antworteten fast 50 Prozent der Befragten, dass sie noch unschlüssig seien.



Hankook Research befragte im Auftrag von KBS und der „Hankook Ilbo“ am Freitag und Samstag 1.600 über 19-Jährige in den sechs Regionen am Telefon. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerrate mit plus/minus 3,5 Prozent.