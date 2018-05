Moon bricht heute zu Treffen mit Trump in die USA auf

Präsident Moon Jae-in wird am Montag in die USA aufbrechen, um mit US-Präsident Donald Trump zu einem Spitzentreffen zusammenzukommen.



Moon wird am Nachmittag am Seoul Flughafen in Seongnam abfliegen. Nach der Ankunft in Washington wird er am Dienstag leitende US-Beamten für Außen- und Sicherheitspolitik treffen.



Anschließend wird Moon Gespräche mit Trump unter vier Augen führen. Dann wird ein erweiterter Gipfel mit einer Mittagsrunde folgen, an dem auch wichtige Berater beider Präsidenten teilnehmen werden.



Es wird erwartet, dass beide Staatschefs intensiv darüber diskutieren werden, wie Differenzen zwischen Nordkorea und den USA über die Methode der Denuklearisierung abgebaut werden können. Beide hatten am Sonntag in einem Telefongespräch über die aktuelle Situation einschließlich der jüngsten Reaktion Nordkoreas Meinungen ausgetauscht.



Moon wird am Dienstagabend Washington verlassen und am frühen Donnerstagmorgen in Südkorea zurückerwartet.

[Photo : YONHAP News]