Finanzministerium will 70 Prozent des Nachtragshaushalts binnen zwei Monaten vollziehen

Das Finanzministerium will den am Montag vom Parlament verabschiedeten Nachtragshaushalt zügig umsetzen.



Bei Diskussionen über den Haushaltsvollzug forderte Vizefinanzminister Kim Yong-jin, binnen zwei Monaten mehr als 70 Prozent des Zusatzbudgets auszugeben.



Kim begrüßte die Verabschiedung des Nachtragshaushalts im Parlament. Das Zusatzbudget könnte zur Bewältigung der Beschäftigungskrise bei jungen Menschen und in den Regionen beitragen.



Kim forderte einen wirksamen Haushaltsvollzug, damit dies der Bewältigung der schweren Beschäftigungskrise dienen könne. Er betonte die Wichtigkeit einer engen Kooperation mit Gebietskörperschaften, damit junge Menschen und Einwohner der von Umstrukturierungen betroffenen Regionen den Effekt des Zusatzbudgets spüren können.



Zudem wurden die zuständigen Ministerien zur rechtzeitigen Verteilung von Budgetmitteln und der gründlichen Überprüfung des Vollzugs aufgefordert.