Moon trifft zu Gesprächen mit Trump in Washington ein

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in ist am Montag zu Gesprächen mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump in Washington eingetroffen.



Beide wollen über Strategien für das bevorstehende Spitzentreffen zwischen Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un sprechen.



Moon und Trump werden heute zunächst zu einem 30-minütigen Gespräch zusammenkommen, bei dem einzig Dolmetscher als Begleiter dabei sein würden, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit.



Die Tatsache, dass beide ohne Berater miteinander sprechen sei wichtig. Dabei biete sich ihnen die Gelegenheit, ihre tiefsten Gedanken auszutauschen, sagte ein südkoreanischer Spitzenbeamter, der anonym bleiben wollte.



Moon hatte Kim am 27. April zu einem Gespräch getroffen und wird Trump seine Erfahrungen im Umgang mit Nordkoreas Machthaber schildern können. Diese können für Trump, der Kim am 12. Juni in Singapur treffen will, nützlich sein.



Das US-amerikanisch-südkoreanische Spitzentreffen werde voraussichtlich eine Brückenfunktion übernehmen können, die zu einem Erfolg des USA-Nordkorea-Gipfels in drei Wochen führen könne, sagte Nam Gwan-pyo, der stellvertretende Leiter des Büros für nationale Sicherheit.



Nach seinem Treffen mit Kim hatte das südkoreanische Staatsoberhaupt zwei Mal mit Trump telefoniert.



