Seoul trotz Spannungen von Abhaltung von USA-Nordkorea-Gipfel überzeugt

Nach Einschätzung des südkoreanischen Präsidialamts wird das Spitzentreffen zwischen Nordkorea und den USA trotz der jüngsten Kritik Nordkoreas an Seoul und Washington wie geplant stattfinden.



Seoul bemühe sich zudem, die Situation aus Nordkoreas Perspektive zu verstehen.



Diese Einschätzung teilte Chung Eui-yong, der Leiter des Büros für nationale Sicherheit, am Montag an Bord des Privatflugzeugs von Präsident Moon Jae-in auf dem Weg nach Washington Reportern mit.



Er gehe davon aus, dass der USA-Nordkorea-Gipfel jetzt zu 99,9 Prozent sicher sei. Jedoch bereite man sich auf verschiedene Möglichkeiten vor, sagte Chung.



Zum anstehenden vierten Spitzentreffen zwischen Moon und US-Präsident Donald Trump hieß es, das Treffen diene dem Zweck, dass beide Staatschefs offen Meinungen darüber austauschen, wie sie die Situation nach dem Treffen gut entwickeln könnten. Südkorea und die USA hätten sich darüber verständigt, dass beide Präsidenten unter vier Augen ausreichend Zeit hätten und offen Meinungen austauschen würden. Daher könnten er und weitere Begleiter gar nicht voraussehen, welche Äußerungen beide machen würden.



Zu den Gesprächsthemen hieß es, es werde aufrichtig diskutiert, wie der für 12. Juni vorgesehene USA-Nordkorea-Gipfel erfolgreich zustande gebracht werde und wie wichtige Einigungen erzielt und umgesetzt werden könnten.