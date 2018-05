Moon bittet nordkoreanischen Machthaber um Rettung von USA-Nordkorea-Gipfel

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un um die Rettung des USA-Nordkorea-Gipfels gebeten.



Moon war am Samstag überraschend zu seinem zweiten Treffen mit Kim in den Waffenstillstandsort Panmunjom gereist.



Auf heute vom südkoreanischen Präsidialamt veröffentlichten Videoaufnahmen des Treffens sagt Moon zum Auftakt der gestrigen Begegnung, er hoffe, dass der Norden das Beste aus dem für den 12. Juni geplanten USA-Nordkorea-Gipfel in Singapur machen werde.



Trump hatte das Treffen bereits abgesagt, einen Tag später aber Andeutungen gemacht, wonach der Gipfel doch noch stattfinden könne.



Moon berichtet seit 10 Uhr auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des gestrigen Treffens mit Kim.



[Photo : YONHAP News]