Moon: Kim Jong-un bekräftigte Entschlossenheit für Denuklearisierung und Bereitschaft zu Treffen mit Trump

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat seine Entschlossenheit für die Denuklearisierung und Bereitschaft zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump zum Ausdruck gebracht.



Das sagte der südkoreanische Präsident Moon Jae-in heute auf einer Pressekonferenz, nachdem er Kim am Samstag überraschend in der nordkoreanischen Zone im Waffenstillstandsort Panmunjom getroffen hatte.



Er habe sich mit Kim darauf geeinigt, dass der USA-Nordkorea-Gipfel am 12. Juni erfolgreich ausgetragen werden müsse.



Die Reise in Richtung einer Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Etablierung von dauerhaftem Frieden könne nicht gestoppt werden. Beide wollten eng auf dieses Ziel hinarbeiten, fügte Moon hinzu.



Er habe Kim über das Ergebnis seines Treffens mit Trump in der Vorwoche berichtet und Trumps Botschaft weitergeleitet, dass dieser fest entschlossen sei, das feindselige Verhältnis mit Nordkorea zu beenden und die wirtschaftliche Zusammenarbeit zu vertiefen, sollte der Vorsitzende Kim sich zur vollständigen Denuklearisierung entscheiden und diese umsetzen.



Auch würden sich sowohl der Vorsitzende Kim als auch Präsident Trump aufrichtig einen Erfolg des Nordkorea-USA-Gipfels wünschen. Moon erläuterte auf der Pressekonferenz, dass er die Notwendigkeit betont habe, dass beide Seiten Missverständnisse auf dem Wege einer direkten Kommunikation beseitigen und in ausreichender Weise über Themen sprechen, die beim Spitzentreffen erörtert werden müssen. Der nordkoreanische Machthaber habe dem zugestimmt, so Moon.



Um das Treffen habe Kim gebeten, gemäß ihrer Vereinbarung beim historischen Gipfel am 27. April, wonach beide jederzeit miteinander sprechen könnten, so Moon.



[Photo : KBS News]