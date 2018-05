Präsident Moon bestätigt Kim Jong-uns Willen für Denuklearisierung und Treffen mit Trump

Präsident Moon Jae-in hat am Sonntag das Ergebnis seines überraschenden zweiten Treffens mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un am Samstag vorgestellt.



Das Treffen sei auf Vorschlag von Kim Jong-un in der nordkoreanischen Zone im Grenzort Panmunjom zustandegekommen. Bei offenen Gesprächen im Vorfeld des USA-Nordkorea-Gipfels habe Kim Jong-un erneut und deutlich seinen festen Willen für eine vollständige Denuklearisierung bekundet.



In Moons Augen habe Kim Jong-un anscheinend Bedenken, ob Washingtons Versprechen für die Beendigung der feindseligen Beziehungen und die Sicherheitsgarantie des nordkoreanischen Regimes nach der Denuklearisierung geglaubt werden könne.



Laut Moon ist eine Roadmap für die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel ein Verhandlungsgegenstand zwischen den USA und Nordkorea. Der Weg zur vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und zum Frieden würde niemals reibungslos sein. Er wolle sich jedoch mit seiner vom Volk übertragenen Befugnis und Pflicht auf den Weg machen und unbedingt einen Erfolg erzielen.



Trotzdem befänden sich Nordkorea und die USA bei Vorbereitungsgesprächen für ein Gipfeltreffen. Dies bedeute wohl, dass auch die USA Nordkoreas Willen für die Denuklearisierung bestätigen konnten, sagte Moon.



Er und Kim hätten zudem erneut bestätigt, dass die beim Korea-Gipfel am 27. April angenommene Panmunjom-Erklärung unverzüglich umgesetzt werden solle. Dafür sei vereinbart worden, die hochrangigen Regierungsgespräche am 1. Juni und anschließend Militärgespräche sowie Rotkreuzgespräche für eine Zusammenführung der getrennten Familien abzuhalten.



Abschließend bat Moon die Öffentlichkeit um Verständnis, dass er das Ergebnis des Gipfeltreffens aufgrund einer Vereinbarung mit dem Norden erst mit Verzögerung veröffentlicht habe.





[Photo : YONHAP News]