Seoul: Erklärung von Kriegsende von USA-Nordkorea-Gipfel abhängig

Eine eventuelle Erklärung des Kriegsendes bei einem Dreiergipfel beider Koreas und der USA hängt eng mit dem Ergebnis des USA-Nordkorea-Gipfels zusammen.



Das sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes Reportern am Montag. Er war gefragt worden, ob Vorbereitungen auf die Reise nach Singapur für einen Dreiergipfel im Juni getroffen würden.



Die damit verbundenen Verhandlungen hätten gerade begonnen, hieß es. Gemeint sind offenbar Diskussionen zwischen Nordkorea und den USA zur Koordinierung der Themen beim Spitzentreffen, die am Sonntag im Waffenstillstandsort Panmunjom begannen.



Der Beamte ging davon aus, dass die Arbeitsgespräche in Panmunjom ein Gradmesser für den Erfolg oder Misserfolg des USA-Nordkorea-Gipfels werden könnten. Die entscheidenden Themen des Gipfels seien die Denuklearisierung und eine Sicherheitsgarantie für das nordkoreanische Regime. Ob ein Dreiergipfel zwischen Süd- und Nordkorea sowie den USA zustande komme, könnte auch vom Ausgang der Arbeitsgespräche zwischen Nordkorea und den USA abhängen.



Er wies Medienberichte als haltlos zurück, nach denen Kim Sang-gyun, zweiter Vizedirektor des Geheimdiensts NIS, unmittelbar nach dem jüngsten Spitzentreffen zwischen Südkorea und den USA Pjöngjang besucht und hohe nordkoreanische Beamte getroffen habe. Weiter hieß es, dass Südkorea am Samstagvormittag vor dem Korea-Gipfel die USA über die Abhaltung des Treffens informiert habe.

[Photo : KBS News]