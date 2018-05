Ministerpräsident: Arbeitsgespräche zeigen Einbeziehung Südkoreas in USA-Nordkorea-Gespräche

Nach Worten von Ministerpräsident Lee Nak-yon zeigen die Arbeitsgespräche zwischen den USA und Nordkorea in Panmunjom, dass beide Länder eine Einbeziehung Südkoreas akzeptieren.



Das sagte der Premier am Sonntag in London im Gespräch mit Reportern, die über seine Europareise berichten wollen.



Washington und Pjöngjang würden ihre Entscheidungen treffen, doch die Tatsache, dass Arbeitsgespräche in Panmunjom stattfinden, zeige, dass bis zu einem gewissen Grad eine Verwicklung Südkoreas in den Vorgang akzeptiert werde.



Zu Berichten, nach denen einige Posten im Kabinett neu besetzt werden sollen, sagte der Ministerpräsident, dass er bereits mit dem Präsidialamt über die Angelegenheit diskutiert habe. Die Änderungen würden nicht gravierend sein, es gebe keine politischen Gründe für den Kabinettsumbau.



Er deutete an, dass der Wechsel nach der Kommunalwahl am 13. Juni erfolge, da es nicht richtig wäre, die Aufmerksamkeit der Bevölkerung vor den Wahlen auf ein anderes Thema zu lenken.



[Photo : YONHAP News]